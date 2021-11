Rechazan migrantes varados vacuna CanSino

"Fuimos notificados por personal de la Secretaría de Bienestar federal acerca de esta campaña, que va dirigida para los mayores de 18 años, en la plaza están aproximadamente 2 mil 500 personas, nosotros no sabemos cuántas dosis vayan a aplicar", precisó el funcionario.

Pero justo en el primer día de esta campaña, la vacunación fue pausada debido a las lluvias y fuertes vientos que trajo el frente frío número 9, por lo que se espera este viernes continuar.

EL MAÑANA realizó ayer un recorrido por la plaza ubicada a unos metros del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en búsqueda de recopilar opiniones de los migrantes a los que va dirigida la campaña, y al respecto, comentaron:

"Nos quieren poner una vacuna que no acepta Estados Unidos, y nosotros queremos ir para allá, ese es nuestro objetivo, no sabemos si lo estén haciendo a propósito para frenar el viaje, porque por temas de salud no es posible, si así fuera ni siquiera nos tendrían aquí, viviendo en el suelo sin agua ni techo".

Además, existen migrantes que ya cuentan con alguna dosis de otras marcas como Moderna o Johnson & Johnson, que les fue suministrada antes de ser deportados de Estados Unidos, al haber cruzado de forma ilegal.

"No nos pueden obligar a ponerla, en la mañana estuvieron aquí haciéndonos la invitación pero por la lluvia se fueron, el certificado que puedan darnos no nos servirá", advirtieron.

Esta situación, también fue replicada en los albergues locales.

Héctor Silva de Luna director de "Senda de Vida", comentó al respecto:

"Esta es una situación muy complicada para nosotros porque esta vacuna (Cansino) es inaceptable en Estados Unidos y la gente no se la quiere poner porque saben que serán rechazados, los migrantes no ven el tema de salud, de cuidado, de prevenir que se enfermen o que en algunos casos vuelvan, solo están tomando en cuenta el cruzar, por eso es un gran problema".

Este viernes se espera retomar la campaña e inmunizar a la mayor cantidad de migrantes posible.

Para la vacunación se ha instalado un módulo con toldos en los costados de la plaza.

La vacunación en el módulo instalado en la Plaza de la República fue suspendida por lluvia.

...Y llevan los módulos de consulta a niños migrantes

Al mantenerse activa la consulta infantil y juvenil, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) del distrito 02 ha llevado módulos itinerantes a los albergues donde se refugian más de 500 menores migrantes, en compañía de sus padres, a la espera de cruzar hacía Estados Unidos.

Las opiniones de las niñas, niños y adolescentes de entre 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 en temas como cuidado del planeta, bienestar y derechos humanos, serán recopiladas en un documento que en el 2022 recibirán las autoridades, líderes empresariales y universidades

César Alcántara Avila, vocal ejecutivo de esta área en Reynosa, comentó que los migrantes son un grupo de la población que debe tomarse en cuenta.

"Para participar no se necesita un CURP ni datos personales, el único requisito es ser un menor de 3 a 17 años, hemos enviado personal a los albergues de Reynosa donde están migrantes porque su opinión también es válida, ellos están aquí meses, años, forman parte de los grupos de población", expresó.

El distinto 02 del INE abarca otros municipios de la frontera de Tamaulipas como Mier, Camargo y Díaz Ordaz donde la migración también es constante.

En el albergue "Nuestra Señora de Guadalupe" para migrantes de Reynosa se instaló un módulo de consulta infantil y juvenil.