Rechazan migrantes las ofertas de trabajo

La mayoría de migrantes que está varado en Reynosa, no quiere trabajar ni obtener un permiso de estadía señaló Leonel Cantú Robles, secretario local de desarrollo económico.

Al afirmar que se han realizado varias invitaciones a la comunidad que se encuentra en la Plaza de la República con respuestas negativas, el funcionario declaró: "Hemos realizado ferias de empleo, porque si, aquí en Reynosa hay mucho trabajo pero no desafortunadamente no hay lo haga, lo que hemos visto en la mayoría de migrantes es que no quiere trabajar, no les interesa regular su situación aquí, ellos quieren cruzar hacia Estados Unidos y no aceptan otra cosa".