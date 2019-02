Rechazan crear subsidio para bolsas del mandado

"No está contemplado crear subsidios para nadie, no es una norma exclusiva del estado, es una decisión ambiental". Gilberto Estrella Hernández, titular de SEDUMA.

Las autoridades no crearán subsidios para financiar bolsas ó utensilios ecológicos a restaurantes, tiendas de autoservicio, mercados y de otros giros.

Pese al llamado de cámaras empresariales quienes denunciaron altos costos en la transición, Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente comentó lo anterior.

"No está contemplado crear subsidios para nadie, no es una norma exclusiva del estado, es una decisión ambiental que le estamos dando cumplimiento como otros lugares a nivel nacional, pero no tenemos por qué hacer excepciones".

La norma 267 de la SEMARNAT aprobada en Tamaulipas entró en vigor desde el pasado 1 de enero, en ella se estipula que todas las bolsas de plástico deben ser reemplazadas por aquellas elaboradas con un mínimo de 30 por ciento en material biodegradable.

En Reynosa ningún restaurante ha puesto en marcha la medida, ya que de acuerdo con la CANIRAC representa un gasto de hasta 50 por ciento más en comparación al material común.

Por lo que el funcionario estatal hizo un llamado para generar interés entre los comerciantes hacia la modernidad.

"Hay que hacer conciencia ambas partes, tanto el consumidor como del vendedor, desafortunadamente nuestro medio ambiente esta muy dañado, todos los días vemos estas consecuencias, la contaminación, los cambios abruptos de temperatura".

Resaltó que aquellos que no tengan dinero para comprar las nuevas bolsas pueden optar por alternativas como pedirle a los clientes llevar sus contenedores para transportar alimentos ó cobrar extra por cada recipiente.

"Yo no sé si cueste más o no, no tengo el dato porque no es nuestra área y al final de cuentas es un comercio que debe asumir los costos que implica".

Aunque hasta el momento, la ley no contempla multas para aquellos que se nieguen a seguir entregando el plástico.