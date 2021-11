Rechaza Pilar Gómez responsabilidad en ´faltante´

Cd. Victoria, Tam.- La exalcaldesa María del Pilar Gómez Leal rechazó alguna responsabilidad en las observaciones por seis millones 705 mil 860 pesos que la Auditoría Superior de la Federación hizo la administración municipal, recordó que los recursos correspondieron a la primera parte de la administración 2018-2021 que correspondieron al también exalcalde Xicoténcatl González Uresti.

"El tema es más complejo a como lo está manejando en los medios, realmente estas observaciones son de la administración anterior, al período en el que estuvo Xicoténcatl... no me correspondió por lo tanto los funcionarios de mi administración no tienen esa información; está dentro del Ayuntamiento, en Municipio, está en Tesorería ahí es donde está", afirmó.