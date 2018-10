Rechaza a participantes transgénero

Ciudad de México

Lupita Jones, ex ganadora del certamen de belleza Miss Universo y actual dirigente de Mexicana Universal, declaró durante la inauguración de la nueva temporada de Teatro en Corto que está en contra de que las mujeres transgénero participen en estas competencias, pues aseguró: "no son iguales" y considera no tener nada en común con un transgénero.

"Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales", agregó.

Las declaraciones de la modelo fueron emitidas luego de que asistiera a un evento en el que la organización que dirige dio a conocer a Wendy Chávez como el nuevo rostro de Mexicana Universal Durango.

Jones comentó que no está contra la lucha transgénero, pero explicó: "no es un lugar diseñado para ellas".