Rechaza Nader opacidad en Laguna del Carpintero

Cd. Victoria, Tam.- El pasado cuatro de noviembre, la senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes solicitó la creación de ´comisiones de la Verdad´ para esclarecer la presunta opacidad en la concesión del Parque Urbano Laguna del Carpintero a particulares hasta por treinta años; en respuesta, el alcalde tampiqueño Jesús Antonio Nader Nasrallah rechazó tal acusación y aclaró que hasta el momento no se ha hecho efectiva la concesión de las instalaciones.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando el Cabildo de Tampico aprobó la creación de un contrato de administración u operación de hasta por 30 años con una, o varias, personas físicas o morales para la gestión de áreas como el Recinto Ferial, el Recinto Ganadero o de usos múltiples, el Espacio Cultural Metropolitano, el Centro de Convenciones ´Expo Tampico´ y el Jardín de las Artes, todos dentro del Parque Urbano Laguna del Carpintero. El Congreso local aprobó el 29 de septiembre dicho decreto por mayoría de 21 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

"Desde hace años se ha construido un proyecto de infraestructura con una inversión pública de más de 450 millones de pesos con participación estatal y municipal, y el edil tampiqueño busca hacer que ese dinero público sea utilizado para garantizar ganancias a empresas privadas", dijo la senadora Covarrubias Cervantes ante el Pleno del Senado de la República, "utilizó al Congreso local en su último día de mayoría panista para aprobar este permiso de concesiones y dar inicio a este proceso de privatización".

El alcalde Nader Nasrallah aclaró que aunque sí se aprobó la creación de un contrato de administración u operación para el Parque Urbano Laguna del Carpintero, aún no se ha conformado el Patronato para su gestión y no se cuenta con un plazo perentorio para llevar a cabo esto último, "solamente se tiene sobre la mesa para que el día de mañana si hay la necesidad de que un patronato de exitosos tampiqueños, y generosos tampiqueños, quieran ellos participar tener esa posibilidad de hacerlo, pero hasta ahorita no hay nada".

En la iniciativa enviada al Congreso local se detalla que si bien, tras la conclusión del Fideicomiso Público 80140 denominado ´Pro Desarrollo de la Laguna del Carpintero´, los cinco predios habían sido devueltos al Municipio para su administración este carece de los recursos presupuestales para su operación y mantenimiento por lo que se consideró viable la administración del Parque Urbano a través de terceros con un contrato de administración u operación como el autorizado.