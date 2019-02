Rechaza la decisión colectivo reynosense

Nosotros apoyamos al licenciado Geovanni porque sabe del dolor, y sabe del dolor de nosotros, sabemos que no va a lucrar . Dulce María Vallejo Castillo, integrante del Colectivo Justicia Tamaulipas A.C.

Cd. Victoria, Tam.- Una docena de integrantes del colectivoAC de Reynosa asistieron a la sesión ordinaria del Congreso en la cual se eligió a quien será el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, rechazando la designación de Jorge Ernesto Macías Espinosa para dicho cargo.

"Tiene que ser una persona que conoce el dolor de nosotros, que sepa lo que nosotros sentimos", mencionó la señora Dulce María Vallejo Castillo, madre de una persona desaparecida desde hace ocho años.

"Esa persona para nosotros no es apta, porque si así no encontramos a nuestros familiares cuando yo ya tengo a mi hijo muerto, cuando a mi hijo me lo mataron, ¿dónde está el cuerpo de mi hijo?", cuestionó.

La propuesta del colectivo era el licenciado Geovanni Francesco Barrios Moreno, representante y vocero de la misma organización. "Esto es una simulación y ya no queremos eso, a nosotros nos duele lo que están haciendo, va a ser lo mismo de hace muchos años", recalcó, "pertenece al Gobierno porque pertenece a la Procuraduría, no se vale, nosotros queremos una persona que sepa del dolor de nosotros, que comprenda lo que estamos viviendo".

Ernesto Macías por su parte fue propuesto por los colectivos Buscando tus huellas con fe y esperanza y Milynali Red CFC, de Ciudad Victoria y Mante respectivamente, dos de los colectivos que el martes dieron su respaldo al proceso de selección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; asimismo ha sido agente del Ministerio Público Especializado de la Fiscalía Especializada en Personas no Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

"Si él hubiera trabajado ya hubiéramos encontrado a nuestra familia, mi hijo ya no está, a mi hijo me lo mataron desde que se lo llevaron, ¿y quién hizo la investigación? Yo. ¿Para qué queremos una persona así que no sabe del dolor, que no nos comprende?", recalcó.

"Nosotros apoyamos al licenciado Geovanni porque sabe del dolor, y sabe del dolor de nosotros, sabemos que no va a lucrar, y volvemos para atrás con lo mismo de siempre y no se vale, no se vale que pongan a una persona que es de la Procuraduría para esto".