Rechaza el Municipio enviar pipas con agua

Según el dictamen de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, un presunto desfase en el voltaje del fluido eléctrico que abastece a las plantas potabilizadoras de Benito Juárez, Rancho y Acueducto, son la causa por la cual bajó la presión y abasto de agua.

Empero, Quezada Rodriguez solicitó a la Alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, aprobar el envío de pipas con agua para atender las necesidades de las familias que carecen de agua, pero no hubo respuesta a dicha petición formal.

"Solo hubo evasivas, solicité que enviáramos el apoyo de pipas de agua, como anduvieron haciendo en campaña, pero no hubo respuesta, también pedí se me informara de la situación financiera que guarda la Comapa, pero también, no hubo respuestas solo evasivas", dijo, el integrante del Cabildo de Reynosa.

Lamentó la difícil situación que atraviesan miles de familias que están por cumplir una semana sin abasto de agua en sus colonias.