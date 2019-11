Rechaza banca alza de impuesto al ahorro

Los legisladores aprobaron que el impuesto al ahorro suba a 1.46 por ciento en 2020. Hace dos años, fue de 0.46 por ciento y en 2018 subió a 1.04 por ciento.



Se trata de un gravamen que las instituciones financieras retienen del ahorro y se calcula sobre el saldo.



"Consideramos que sería más lógico dejarlo en los niveles que está (1.04 por ciento), que eso al final da un tasa de retención sobre el promedio de la población y eso sí podría seguir incentivando el ahorro", comentó Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA.



"Esta tasa de retención está incrementando y no lo vemos positivo porque asume que todos los ahorradores están gravando a una tasa de 35 por ciento, lejos de 20 que es en dónde estaba el promedio de la gente, lo cual consideramos regresivo porque al final del día no toda esa gente presenta una declaración anual ni tiene acceso a una reversión de ese pago provisional, lo cual puede llegar a inhibir el ahorro", dijo.



Ernesto Torres, CEO de Citi para América Latina y ex director de Citibanamex, destacó que el impuesto es regresivo, lo cual ya manifestaron los banqueros al Gobierno.



"Nos parece que es regresivo en términos de que afecta más a quien menos ingresos tiene y eso no es correcto. Ya se lo dijimos al Gobierno, no es el camino al que nosotros nos hubiéramos ido", declaró.

"El tema es que si no presentas una declaración anual, es una disminución directa en la tasa de rendimiento que tienes", dijo.



Por otra parte, manifestaron que la legalización de autos chocolate disminuiría la demanda de crédito automotriz.



"Claro que afectará el crédito porque habrá menos ventas de coches. Pero afectará al principal motor exportador de este País que es la industria automotriz, que tiene impacto en los proveedores de servicios", señaló Eduardo Osuna, vicepresidente de BBVA.



"Afectará a los proveedores de las plantas, entre ellas pymes, donde hay empleo, talleres dedicados a autos formales. Toda la cadena de valor se verá afectada y tendrá un impacto en el crecimiento, en el empleo y en la recaudación de impuestos. No legalicemos algo que es ilegal", reiteró.



Torres, de Citibanamex, comentó que los autos antiguos, como suelen ser los vehículos chocolate, son poco financiables, lo que disminuye la demanda del crédito.