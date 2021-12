Rebelión contra la CFE por apagones

En el ejido hay alrededor de 50 familias que están cansadas de que se les eche a perder la comida y los medicamentos no se puedan refrigerar, además de que se les han dañado los aparatos electrodoméstico, ya que por mes una o dos veces se les va la electricidad.

Alondra Ahumada, habitante del ejido, explicó que acudieron a la CFE de Río Bravo pero le endilgaron la responsabilidad a la CFE de Reynosa y les explicaron que no les pueden arreglar la electricidad porque la están agarrando del bordo del canal.

Cada que llueve y se va la luz, se quedan a oscuras hasta por seis días porque no entran las cuadrillas de CFE, porque hay lodo.

"Tenemos un grave problema que cada rato nos dejan sin luz en el ejido, nosotros no tenemos agua potable, tenemos pozos artesanales y sin luz no tenemos agua, estamos manifestándonos pacíficamente, queriendo llegar a un acuerdo, es algo inconcebible para nuestras familia, para nuestros niños, tenemos personas discapacitadas", dijo

Explicó que las familias hicieron un esfuerzo para salir del ejido, caminar más de 3 kilómetros para salir a la carretera Reynosa- Matamoros y agarrar el transporte público.

"Es una empresa de clase mundial y una empresa así no nos dejan sin luz seis días, queremos que nos escuchen, lo que vemos viable que la entrada de la luz por ferreysa y no tengan que entrar hasta el ejido, porque es una excusa que no pueden entrar y ponernos la luz por otro lugar", recalcó.

Otro problema es que los menores no pueden llevar sus clases en linea, ante falta de electricidad, lo que ya se ha vuelto una costumbre.

"Nosotros con mucho esfuerzo nos hacemos de nuestras cosas, de nuestro mandado, tenemos que salir a la carretera para comprar mandado y la CFE no se aparece, todo se nos echa perder, incluso los menores no pueden tener clases en linea por falta de luz", finalizó.

Con pancartas, las familias exigieron una solución inmediata a las fallas eléctricas.