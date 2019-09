Realizan en español la FIL de Nueva York

A través de este evento se buscó promover a los autores hispanos en el marco del Mes de la Herencia Hispana de Nueva York”. Mario Treviño Gómez, promotor y gestor cultural

Reynosa, Tam.- El promotor y gestor cultural Mario Treviño Gómez destacó la importancia de que la reciente Feria Internacional del Libro (FIL) realizada en la ciudad de Nueva York se diera en el idioma español y que incluyera antologías binacionales de México y Estados Unidos, además de dar cabida a la comunidad LGTBT.

En rueda de prensa celebrada en un hotel de la ciudad, el fundador de la Promotora Cultural De Puro Corazón y de la sala de lectura del mismo nombre, refirió que gracias a la colaboración con la Coalición de Cónsules Latinoamericanos de Nueva York, el Instituto Cervantes, el Consulado de España, City College of New York Downtown, la New York Public Library y de un diario fue posible que se diera la oferta en español.

Treviño Gómez, quien fue uno de los dos mexicanos seleccionados para participar en dicho evento que se realizó del 12 al 16 de este mes, mencionó que además de la oferta literaria hubo talleres, paneles, recitales de poesía, cuenta cuentos para niños y las familias, así como la presentación de una Antología binacional, que incluye escritos de Tijuana.

Recordó que la Feria Internacional del Libro de Nueva York fue una iniciativa de CUNY Mexican Studies Institute que incluyó productos y materiales para diferentes públicos entre estos el infantil y juvenil.

“A través de este evento se buscó promover a los autores hispanos en el marco del mes de la herencia hispana de Nueva York”, dijo.

Mario Treviño indicó que también se hicieron presentaciones en diversos escenarios, un taller de escritura identitaria llamado Antología Binacional, que coordinó la maestra Elena de Hoyos.

El promotor cultural refirió que en este primer evento realizado en español se presentaron libros y autores de varios países de Latinoamérica.

Agregó que también participó una editorial que trabaja con temas no convencionales para niños y que en sus ediciones aplica tecnología para fomentar la concentración en los textos.