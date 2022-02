Realizan campaña para donar medicinas

Lo anterior fue dado a conocer por Jorge Arturo Navarro Mireles, fundador y presidente de la asociación civil Parques Kiri A.C., quien manifestó que en este ámbito se están coordinando con la organización altruista Ayuda Humanitaria de Reynosa A. C.

Río Bravo, Tam.- Asociaciones civiles se coordinan para apoyar a personas que no son derechohabientes de algún servicio de salud pública, para lo cual realizan una campaña permanente de donación de medicamentos.

"Pueden contribuir todas las personas que quieran realizar una buena causa, si tienen medicamentos que ya no utilizan, pero que no han caducado, pues estos le pueden servir a personas que no tienen los recursos para adquirirlos y que les llegan por medio de Ayuda Humanitaria Reynosa".

Afirmó que las personas interesadas en realizar estas donaciones, pueden contactar directamente con Ayuda Humanitaria y llevarlos a Reynosa o bien hacer entrega al presidente de Parques Kiri y la asociación se hace cargo de llevarlos a Reynosa.

"De preferencia pueden llevarlos a la dirección de Ayuda Humanitaria, que es calle Violeta, número 915, en la colonia Rosita, en la ciudad de Reynosa, o si no pueden trasladarlos hasta allá pueden contactarme por medio de la página de Facebook Parques Kiri A.C., yo los recibo y los hago llegar".