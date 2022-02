Realiza la Sedena una redada antimigrante

El operativo realizado por personal de Sedena no arrojó resultados.

"Entró personal militar al patio del hotel, y como estaba fumando afuera de la habitación, me preguntó que nacionalidad era y yo le respondí que era mexicana, que estaba de visita y aquí me estaba hospedando" declaró la turista Karina Mendoza.

Al lugar acudió personal de Tránsito y Vialidad, pero el personal militar les dio la indicación a los agentes de vialidad que se retiraran del lugar.

Al operativo realizado por elementos de Sedena, acudió el Delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración Segismundo Doguin Martínez, quien informo a los militares en el área de estacionamiento, que había migrantes en el hotel, pero eran migrantes mexicanos, pasaporteados, con credencial de elector y que están esperando su Visa para ir a trabajar a Estados Unidos.

"Yo soy de Oaxaca y estoy en espera que el gobierno de Estados Unidos me otorgué una Visa para poder trabajar de manera legal, realmente sentí mucho miedo, soy mexicano, pero me daba temor la forma en que vayan actuar los soldados, temor por si nos quieren culpar de algo o inventar un delito, nunca soltaron las armas y no dejaron de apuntarnos a todos los que salimos de la habitación" testificó Román Carrillo.