Real Madrid vence 1-0 al Espanyol

El Real Madrid retomó el sábado el paso triunfal en la Liga española al imponerse en casa 1-0 al Espanyol, otro partido en el que el videoarbitraje volvió a tomar relevancia en el resultado.



Marco Asensio debió esperar unos minutos para festejar el tanto con el que abrió el marcador en el tramo final del primer tiempo, luego de que el árbitro Antonio Mateu Lahoz apeló al VAR y se rectificó un fuera de lugar señalado por el árbitro asistente.



Los merengues quedaron como líderes provisionales al llegar a 13 puntos en cinco fechas y a la espera de lo que suceda cuando el Barcelona (12) haga en su duelo en casa ante el Girona el domingo.



El conjunto blanco, que en la fecha anterior empató en su visita al Athletic Bilbao, fue el dominador a lo largo de la primera parte, pero fue hasta que tomaron la delantera que pudieron tener más tranquilidad para manejar un encuentro que al final se les complicó.



"Era un partido en rojo, complejo por la calidad del rival, que estuvo toda la semana preparando el partido", comentó el técnico del Madrid Julen Lopetegui. "Sabíamos de la dificultad, un partido con mucho desgaste".



Asensio se estrenó como goleador en la Liga esta temporada con un disparo cruzado de zurda, después de recibir un pase desde la derecha y que alcanzó a ser desviado por la zaga a los 41 minutos. El tanto no fue convalidado de inmediato al señalarse una posición adelantada del ariete merengue, llamado que fue rectificado después de las revisiones de video.



Si bien el Madrid había sido el dominador, el Espanyol tuvo un par de contragolpes que no tuvieron una buena definición y que pudieron complicar la victoria.



A los 14, el delantero Pablo Piatti tuvo el balón al borde del área, pero sacó un disparo que apenas pasó a un lado del marco defendido por el belga Thibaut Courtois.



Los visitantes volvieron a ser muy peligrosos en una aproximación en la que Hernán Pérez entró al área y sacó un disparo que fue rechazado por Courtois y luego Casemiro evitó un segundo remate con una gran barrida a los 35.



En el complemento, el delantero Borja Iglesias tuvo el empate en sus manos cuando recuperó el balón en una salida del central Sergio Ramos, pero su disparo bombeado, ante la salida de Courtois, dio en el travesaño.



El Madrid se fue desdibujando con el paso de los minutos y no pudo aumentar su delantera cuando Ramos se sumó al ataque y realizó un remate de cabeza que fue desviado por el arquero Diego López.



"El Espanyol juega muy bien al futbol, es un equipo que tiene muchas armas, juega con balón y presiona muy bien, así que ha sido muy difícil, muy sufrido, pero hemos jugado en equipo", señaló el central francés Raphael Varane, del Real Madrid.



Lopetegui hizo rotaciones en el conjunto merengue, dando descanso a titulares como el lateral brasileño Marcelo, el centrocampista Toni Kroos y el extremo Gareth Bale luego de intervenir a media semana en la victoria ante la Roma en el inicio de la Liga de Campeones.