Real Madrid luchará por todos los títulos: Courtois

El belga Thibaut Courtois, guardameta titular del Real Madrid, expresó su satisfacción por el gran momento que atraviesa con el conjunto merengue y aseguró que pelearán por ganar todos los títulos posibles, tal como hicieron con la Supercopa de España, a principios de este mes.



"Quiero ganarlo todo. Estamos luchando para ganar todos los trofeos posibles. Ya hemos ganado el primero, queremos avanzar en la Copa y en Liga seguir como lo estamos haciendo. Viene la Champions contra un adversario potente (Manchester City). Tenemos mucha ilusión por seguir luchando para ganar todo", expresó.

El arquero llegó a la disciplina del Real Madrid en agosto de 2018 y tuvo una primera temporada complicada con muchos errores cometidos, lo cual originó que fuera cuestionado constantemente por la afición, sin embargo, este curso ha sido una de las piezas clave en el equipo dirigido por Zinedine Zidane.

Courtois se erigió como el protagonista en la tanda de penaltis de la final de la Supercopa, ante el Atlético de Madrid, al atajarle un penal al ghanés Thomas Partey, lo cual encaminó la victoria merengue.

"En la tanda de penaltis no pensé en ser el héroe, pero me sentí bien después del partido. Sergio (Ramos) e Isco me decían que acabara bien el partido. Fui con confianza y, como mido dos metros, intenté hacerme grande. Además, nuestro equipo no falló ningún penalti", agregó.

Por último, no dudó en elogiar a "Zizou", pues "tenerlo como entrenador es especial, porque cuando era niño lo veía jugar y es un referente. Estar cerca de él cada día es algo bonito. Tengo muchas ganas de hacerlo bien y ganar a su lado".