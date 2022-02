Reactivan equipo para medir la contaminación

"No tenemos resultados, es un proyecto que se suspendió y que nosotros traemos toda la intención de reanudarlo, estamos a la espera de unos filtros de aire para hacer las mediciones, el equipo ya está preparado, está capacitado por parte de nosotros de la Secretaría, y es en coordinación de Gobierno del Estado", informó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Victoria, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Se cuenta con dos unidades de monitoreo de partículas suspendidas PM10, la primera instalada sobre la Presidencia Municipal y la segunda en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, este equipo se encontraba en desuso, pero la pasada administración hizo el esfuerzo por reactivarlo; dicho propósito abarcó de enero a junio pasado quedando pendiente la estadística sobre partículas suspendidas en el aire de hasta 10 microgramos de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, que se hallan dispersas en la atmósfera.

"Estamos esperando que se surta lo necesario para poder reactivar este tema, lo que corresponde al último trimestre del año pasado, que fue lo que nos correspondió a nosotros como administración no se llevó a cabo, pero para el final de este primer trimestre ya esperamos tener evaluaciones de la calidad del aire", Illoldi Reyes recordó que, si bien Victoria no cuenta con una industria contaminante del aire, sí se cuenta con un abundante parque vehicular - aproximadamente de un 0.5 per cápita –.

El Municipio estará informando periódicamente sobre la calidad del aire, lo cual, también servirá para determinar las políticas públicas en materia de medio ambiente, "somos una de las ciudades que más vehículos tiene en correlación de los habitantes, tenemos cerca de una unidad automotriz por cada dos habitantes, somos de las ciudades que están más cargadas en cuestión de vehículos".