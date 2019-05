Reaccionan líderes del mundo tras llamado de Guaidó en Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Guaidó libera de su arresto a Leopoldo López y convoca a los militares y al pueblo a tomar "las calles de Venezuela"

Caracas, Venezuela.

Algunos Gobiernos han mostrado su respaldo al llamado del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, para un levantamiento militar en el país, y otros lo han rechazado.

"Para Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todas las personas amantes de la libertad en Venezuela que están tomando las calles hoy en la #OperaciónLibertad -¡Estamos con ustedes!", escribió el vicepresidente de Estados Unidos, Mile Pence, en su cuenta de Twitter.



"Estados Unidos está con ustedes hasta que se restablezca la libertad y la democracia. ¡Vayan con dios! #FreeVenezuela", agregó.

