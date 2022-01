Raya2 con hambre de revancha

Raya2 ya no tendrá al "Chupete".

"El torneo pasado nos sirvió de experiencia para adaptarnos en la categoría, y sabemos que en este torneo vamos a ir con más ímpetu, más roce; lo que nos faltó el torneo pasado en este lo vamos a demostrar y sabemos que tenemos equipo para competirle a cualquiera", dijo el defensa canterano.

En su primer torneo en la división de plata, Rayados se ubicó en el lugar 14 con 16 puntos, quedando fuera de la Liguilla y Reclasificación.

Para el siguiente torneo, Raya2 ya no tendrá al "Chupete", quien llegó con el torneo iniciado. Aportó 1 gol y ninguna asistencia en 10 partidos.

"En lo personal siempre sentí que nos aportó al grupo, fuera de la cancha, como en la cancha", expresó Villarreal.

"Igual no concuerdo con eso de que no conjuntábamos, son cosas que a veces pasan en el partido que le puede pasar a cualquier jugador en cualquier equipo, pero no lo veo así, siento que nos aportó muchísimas cosas positivas y le deseo el