Raúl Gudiño descarta presión contra América

Guadalajara, México.

"Me enfoco mucho en disfrutarlo. En un Clásico hay que hacerlo con esa pasión, con eso que caracteriza a este partido. Puede ser un partido importante, pero tampoco tenemos esa presión. Sí nos exigimos en querer sumar desde ya, pero no nos presionamos por el partido.

El guardameta ya percibe una atmósfera diferente en la semana por enfrentar el eterno rival, sin importar como llegan ambas escuadras.



"Esa rivalidad que se ha presentado contra Atlas y contra América, no importa quién esté arriba y quién esté abajo. Es totalmente diferente. Eso es a lo que uno va al campo, con una disciplina y un respeto a todos los rivales. Y siempre dando el máximo y defendiendo la camiseta y el escudo a tope".



Gudiño admitió que la eliminación en la Copa MX ante los Pumas fue un golpe para el equipo, pero no considera que eso influirá el domingo, pues será también una revancha para los rojiblancos.



"Fue un golpe que nos movió un poquito, pero al final de cuentas el futbol te da revanchas. Nos estamos preparando para el siguiente partido y que mejor que un Clásico dónde se trabaja toda la semana para estar enfocados y llegar a tope ese día.



"La verdad me siento motivado, con mucha energía en querer dar todo de mi. El equipo también se siente preparado y con esa energía de ganar", concluyó el portero.