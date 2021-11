Raúl Araiza niega ser mujeriego

Carmen Salinas le llegó a decir a Raúl Araiza "eres un mujeriego", pero el conductor considera que no es así, lo que pasa es que le gustan las mujeres. "He ido una por una... bueno, a veces no, pero no soy mujeriego", bromea.

"La verdad me encantan las mujeres, creo que es el ser más divino que creó Dios, las respeto, admiro, alabo y me gustan mucho pero no por eso he querido lastimar a nadie. A veces sí lo he hecho pero lo que me gusta a mí es el amor, la pasión, yo soy escorpión, soy muy romántico".