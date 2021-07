Ratifica Senado a Roberto Salcedo como titular de SFP

Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez anunciaron el voto en contra de la bancada por considerar que la Función Pública no había dado resultados en el combate a la corrupción y a la impunidad.

"Prometieron acabar con adjudicaciones y no hay nada. Y no han acabado con los escándalos de corrupción. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. No puedo avalar este nombramiento cuando ha sido corresponsable de esta falta de resultados en la Función Pública porque ocupaba el segundo lugar en importancia", planteó Zepeda.

"La Secretaría de la Función Pública sigue quedando a deber. El 80 por ciento de compras de bienes y servicios ha sido por adjudicación directa. Parece que la opacidad es la norma, es la norma en la fiscalización de proyectos multimillonarios", resumió Gálvez.

Por el PRI, Nuvia Mayorga deploró que la Función Pública haya sido usada como "un instrumento de presión", pero anunció el voto en favor del tricolor.

El morenista Germán Martínez saludó el nombramiento de Salcedo Aquino a quien conoció conoció y trató cuando el primero encabezó la Función Pública.

"Conoce la ley, está atento, siempre me ayudó (como contralor de la Auditoría Superior) con inteligencia y prudencia. Es un gran nombramiento y es un gran servidor público", sostuvo el senador.

Tras la aprobación, Roberto Salcedo Aquino rindió protesta.