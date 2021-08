Quitan a Walmart distintivo de ´Establecimiento Seguro´

"El motivo de la medida que se les aplicó la suspensión de actividades es debido a que no cumplieron con los protocolos establecidos en el acuerdo, ya se les había amonestado en varias ocasiones y ayer – domingo – siguieron incumpliendo en los protocolos que es el aforo, la cantidad de cajas abiertas en su momento y por eso se les aplicó la medida en los protocolos COVID", informó el coordinador de la Jurisdicción número 1 de COEPRIS , Gustavo Castro Ormaechea .

En redes sociales circularon imágenes del sobrecupo al interior del establecimiento, así como que solamente se contaba con dos cajas activas cuando el decreto señala la totalidad de las cajas para evitar ese tipo de aglomeraciones; asimismo, el distintivo ´Establecimiento Seguro´ no tiene ningún costo para el comercio, sin embargo, sí deberá de pasar por una serie de requisitos e inspecciones para lograr recuperarlo nuevamente.

"Son distintivos que se entregan de manera particular, es por establecimiento, no se le entrega a las cadenas, se les entrega a la tienda una vez que se revisó", aclaró el médico veterinario Castro Ormaechea, "para que se comprometan a cumplir con todos los protocolos y ahorita es el retiro del distintivo nada más, que no tiene ningún costo, pero para volver a tenerlo les va a costar un poquito más".

Finalmente indicó que se mantiene un operativo constante sobre otras sucursales y cadenas comerciales en la localidad no obstante hasta el momento solo ha procedido la clausura temporal de un establecimiento de estas características; cabe recordar que meses atrás suscitó un brote en la sucursal Berriozabal de esta misma marca trasnacional de tiendas de autoservicios sin que en aquella ocasión haya ameritado el cierre temporal de sus instalaciones.