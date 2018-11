Quieren pies de casa

Madres de familia de la colonia 10 de Mayo pedirán al próximo gobierno federal ser incluidas en el programa de construcción de pies de casa porque aseguran tener viviendas muy viejas y de madera que no resisten ya los fuertes ventarrones.

"No sabemos porqué no se nos benefició a muchas de las que somos gente humilde. Nada más nos dijo una de las promotoras de la que no conocemos su nombre, que para nosotras no bajarán ningún apoyo de esa clase", dijo molesta María Dolores González Palomino.

Para no ir tan lejos, en la Aquiles Serdán fueron muchas las personas que ni necesidad de esos respaldos tienen y se les favoreció con un cuarto de material.

Mientras que a unos que ya tienen casa propia se les apoya, a otros como nosotras de la 10 de Mayo, en la que viven muchas familias humildes, no nos tomaron en cuenta y esa es nuestra inconformidad, indicó González Palomino.

Ojalá, señaló, que en el próximo gobierno federal sí nos incluyan en el programa de construcción de ´pies de casa´ porque en serio que sí nos hace mucha falta.

Las casas en las que vivimos están realmente en malas condiciones y en época de frío, son heladas por dentro porque son de madera y techos de lámina vieja, apuntó la quejosa.