Quiere ser la sucesora de Sergio Mayer

La ahora diputada Rocío Banquells comenta que quiere luchar por obtener la Comisión de Cultura y Cinematografía, que estaba bajo la dirección de Sergio Mayer, con el propósito de ayudar a mejorar las condiciones de los actores y espacios culturales.

"Es una de mis metas, pero aún no nos han dado comisiones; no sé en qué comisión quedaré, porque una la pide, pero falta que nos la den. Ojalá me lo permitieran porque en el gremio artístico nos quedamos sin una fuerza, que teníamos hace muchos años, porque antes el secretario general podía representarnos en la Cámara de Diputados, y hoy hemos perdido ese respeto", comenta.