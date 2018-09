Quiere ser Batman

Ciudad de México

Jon Hamm tiene interés en interpretar a Batman en el futuro, siempre y cuando el guión sea bueno, así lo compartió en el programa de Graham Bensinger.

"Dependería del guión, de lo que trate la historia. Soy un gran fanático de los cómics, siempre lo he sido. Leí el cómic cuando tenía 9 años o menos. Estoy bien informado sobre ello. Me gusta el género y me gusta cuando se hace bien", declaró Hamm.

Sobre los rumores que existen de que fanáticos opinan que Hamm haría un buen trabajo como Bruce Wayne y Batman, el intérprete mencionó que ha escuchado los comentarios desde la primer temporada de Mad Men.

"He escuchado los rumores desde la primer temporada de Mad Men. Nunca he tenido una conversación con alguien al respecto, literalmente. Y me he sentado en la sala con estos chicos. Nunca me han ofrecido nada", mencionó el actor.