Quiere otro bebé

"De pronto retenía líquidos, me sentía más grande o hinchada, el humor lo traía terriblemente mal", dice.

EN TRATAMIENTO

"Mi esposo está también, le mandaron un tratamiento, entonces estuvimos dos meses en eso y fueron cambios muy rudos física y emocionalmente, ahorita es cuestión de que Diosito decida".

Isfel, quien es madre de un hijo que a finales de este año será mayor de edad, comparte que están yendo al gimnasio y comiendo mucho más sano como parte de este proceso; explica que si logran embarazarse serán los más felices pero no es algo que les quite el sueño.

"Estamos pensando en darnos un año para intentarlo y si no nos toca no pasa nada".

La actriz comparte que aún no han hablado de temas como la adopción, pues quieren enfocarse en el aquí y el ahora, pero no lo descarta.

MENSAJE DE ACEPTACIÓN

Recientemente, Violeta compartió un mensaje de aceptación a través de su página de Instagram, donde ofreció disculpas por haber permitido que las normas de belleza impuestas por la sociedad no le dejaran admirar su belleza.

Un detonante, detalla, fue la opinión de un productor, quien le habló por teléfono porque la quería para una obra.

"Me dice, ´¿te puedo decir algo? Como que estás gorda, ¿no?, ¿qué onda?´", relata.

"Yo llevo en este medio desde los seis años y ahorita apenas se está haciendo este rollo inclusivo donde hay personajes para todos pero cuando yo era muy chiquita tenías que ser siempre flaca; había muchas cosas ahí que yo no me había dado cuenta que tenía tan arraigadas hasta que me enfrenté a esto".