Quiere ´Cuau´ a Solari fuera del América

"Tendría que salir (Solari) porque no puedes perder así contra los Pumas. Y algunos jugadores que no dieron el ancho. Vamos a ver qué decisiones toma la directiva. Todos los americanistas estamos enojados, no enojados, encabronados porque perdimos.

"Ojalá vengan cambios importantes tanto jugadores como entrenador, que es lo que se necesita. Jugadores que estén comprometidos a luchar y jugar bien, y que le gusten a la gente", comentó el ahora Gobernador de Morelos.

Las Águilas perdieron el sábado pasado 3-1 ante Pumas en el Estadio Azteca para decir adiós al torneo Grita México A21, semestre donde fueron líderes.

Luego de la derrota, el club emitió un comunicado ofreciendo disculpas a la afición y asegurando que evaluará el proyecto.