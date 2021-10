Quiere contar su vida

Y aunque no es un tema que le quite el sueño, el intérprete de "Dónde estará mi primavera", "O me voy o te vas" y "Si no te hubieras ido", entre otros éxitos, asegura que tiene mucho que compartir, sobre todo de sus inicios.

Por otra parte, Marco Antonio Solís reveló que le encantaría traer a México su más reciente gira junto a sus compañeros de Los Bukis, exitosa agrupación que lo vio nacer en terrenos musicales, pues su tour por Estados Unidos ha sido un éxito rotundo y está dispuesto a escuchar ofertas de los empresarios.