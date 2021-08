¡Quédate en casa!

LOCKED DOWN

Anne Hathaway es Linda, una exitosa ejecutiva en una relación de años con Paxton (Chiwetel Ejiofor), un hombre que por un error del pasado ha tenido pocas oportunidades de tener una carrera exitosa.

Viven en Londres y comparten una casa sin ser ya pareja, ya que la relación tronó en la pandemia.

¿Existe algo que pueda traer emoción a sus vidas como hace tiempo?

El cineasta Doug Liman cuenta una historia bastante original, cuyo giro en la segunda mitad es mejor no saber, y la inyecta de un humor poco convencional.

Sin saberlo, los caminos de Linda y Paxton están más unidos que por la casa que comparten y quizás las peleas constantes pueden convertirse en un plan maestro, del que pueden ser cómplices.

SCOTT PILGRIM VS. LOS EX DE LA CHICA DE SUS SUEÑOS

La cinta, dirigida por el británico Edgar Wright, es una original comedia sobre un chico que tiene una banda y que al conocer a Ramona Flowers, la chica de sus sueños, debe enfrentarse a los siete ex malignos, todo contado como si fuera un gran videojuego. Más allá de que la novela gráfica en la que se basa es buena, gran parte del mérito recae en el cineasta, que encontró la manera de traducirla al cine.

De entrada, el filme no es para todos los gustos, ya que su ritmo vertiginoso y sus múltiples referencias al segmento gamer y geek puede que no sean del interés de algunos espectadores. Gran parte del éxito se encuentra en el casting, con un Michael Cera sensacional como el héroe involuntario que hace lo que sea por amor. Wright también se divierte al usar a Chris Evans (Capitán América), y a Brandon Routh (Supermán), como dos de los ex de Ramona (Mary Elizabeth Winstead). Con el paso de los años la cinta se convirtió en un fenómeno de culto.

UNA OBRA MAESTRA

El artista urbano Banksy, quien describe al mercado del arte actual como frívolo y sobrevaluado, comentó que alguien describió sus obras como "reales e inteligentes, ya que representan un anagrama del arte"; desde entonces, reconoce, "tuve que fingir que eso ya lo había sabido todo el tiempo". Con la misma ironía y sarcasmo que representa este artista y apoyado con un elenco inusual, el director italiano Guisseppe Capotondi lleva a la pantalla la novela del escritor Charles Willeford en la cual un millonario amante de las artes plásticas (Mick Jagger), le asigna una difícil tarea a un ambicioso crítico (Claes Bang), de convencer a un prestigiado pintor retirado (Donald Sutherland), para que pueda crear su última obra.

Aunque la misión parece imposible, ya que el chantaje, las mentiras y los elogios no le surten efecto, el crítico tiene un arma secreta, la compañía de una bella mujer (Elizabeth Debicki), quien parece comprender la esencia que oculta el enigmático pintor. La mezcla de géneros hacen que esta inusual obra sea sorpresiva.