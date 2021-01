¡Quédate en casa!

Monterrey, N.L.





EL CID

La primera producción original de Amazon Prime Video España recrea en la ficción la legendaria figura del héroe español Rodrigo Díaz de Vivar, "El Cid" (1048-1099).

Llevado al cine en varias ocasiones, El Cid es un personaje que cumple a la la perfección con las características de los grandes héroes y sus aventuras incluyen batallas, intrigas políticas y romance.

La primera temporada de la serie creada por Luis Arranz y José Velasco abarca una pequeña parte de la historia que relata el "Cantar del Mío Cid", compuesto alrededor del año 1200.

Se trata de una producción a gran escala, que reconstruye eficientemente la época, dándole al tema un tratamiento que evoca a ratos a Game of Thrones.

Las locaciones, los decorados, la ambientación y el vestuario son, literalmente, impresionantes y auténticos.

Si bien las grandilocuentes escenas de batalla no llegan hasta el cuarto episodio, resultan bastante interesantes y pueden considerarse como un preludio de lo que vendría en la segunda temporada, que aún no ha sido confirmada.

El elenco es muy atractivo. Jaime Llorente como El Cid es bastante carismático y Alicia Sanz en el papel de Urraca se destacan, sin desmerecer el trabajo del resto.

El Cid es una muy buena opción de entretenimiento, que provoca en el espectador el deseo de investigar más de la historia real.

¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

Una comedia desenfadada, atrevida y para adultos es lo que presenta el director Rawson Marshall Thurber. Cuenta la historia de un vendedor minorista de mariguana que al ser robado no tiene más remedio que hacerle un "mandadito" al traficante de la zona. El favor es traer lo que él piensa es una pequeña cantidad de droga a través de la frontera de México a Estados Unidos, y para pasar desapercibido "contrata" a una familia postiza que le ayude. Con una premisa simple, el cineasta presenta un road movie, muy al estilo del humor que Chevy Chase presentaba en la primera película de Vacaciones. Gran parte del éxito de la cinta es que no le temen a pasarse de la raya, y justo cuando parece que no se van a atrever a llevar el chiste a un nivel más atrevido lo hacen, provocando verdaderas carcajadas. La razón por la que esto funciona está en su elenco, con un Jason Sudeikis maravilloso y una Jennifer Aniston que no le teme a borrar su imagen de niña buena de Friends, ya que aquí es una stripper. Es una comedia que no tiene miedo a nada.

SOY LEYENDA

Es una de esas películas que los espectadores de cierta edad sienten que es una historia que ya conocen. Y estarían en lo cierto. La novela "I Am Legend" de Richard Matheson fue adaptada al cine en 1971 por John William Corrington y Joyce Hooper Corrington bajo el título de The Omega Man dirigida por Boris Sagal y protagonizada por Charlton Heston, Ese mismo guion sirvió de base a Mark Protosevich y Akiva Goldsman para esta nueva versión dirigida por Francos Lawrence y estelarizada por Will Smith. Se trata del relato de un hombre que diariamente lucha por sobrevivir en un mundo desolado por un extraño virus que ha exterminado a una gran parte de la humanidad y a otra la ha convertido en una especie monstruosa. Es una de las cintas mejor logradas de Smith, en las que luce su carisma y su habilidad para las escenas de acción. Tiene un hábil y ágil manejo narrativo para tener al espectador en constante tensión y técnicamente está muy bien hecha.