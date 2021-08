¡Qué villano tendrá Escuadrón Suicida!

"James Gunn vio algunas películas mías y le gustó mi trabajo, por eso pensó en mí junto con los productores, me hablaron y yo, más que afortunado, no daba crédito cuando me dijeron. Pensé: ´¡Dios mío! ¿De qué se trata esto? ¿Me quieren para monstruo o para qué?´", compartió Cosío, de 58 años, entre risas.

"Pero no, fue para un villano terrible que disfruté enormemente, no cabía yo de asombro y de gusto, y por estar de pronto en el cámper de maquillaje y tener a un lado a Viola Davis y luego estaba Margot Robbie... y yo nervioso diciendo: ´¡Dios Mío! ¿Cómo están? Buenos días´. Fue fantástico, no sabes la diversión de poder ser parte de todo esto".