Que esconde Una pintura

Durante la ocupación de París por los nazis en la Segunda Guerra Mundial un oficial alemán le mostró a Picasso una reproducción del Guernica. "¿Este cuadro lo ha hecho usted?", le preguntó con un tono amenazante. "No, este cuadro lo has hecho tú", le contestó Picasso. Cuando algún joven me pregunta en qué consistió la Transición siempre me acuerdo de lo que me contó un día bajo la cúpula del hotel Palace de Madrid el arquitecto Josep Lluís Sert, sobrino del famoso pintor muralista Josep María Sert. Este arquitecto había creado el pabellón español de la Exposición Internacional que se celebró en París en 1937, donde se expuso el Guernica. El cuadro, que le había sido encargado al pintor por el Gobierno de la República en plena Guerra Civil, se convirtió muy pronto en un alegato universal de la izquierda contra el terror de las fuerzas reaccionarias.

Durante la dictadura, el nombre de Picasso y el cuadro del Guernica en concreto concitaron un odio visceral por parte de los franquistas. Un viernes 21 de noviembre de 1971, un grupo de seis individuos embozados con boina y camisa azul irrumpieron violentamente en la galería Theo de Madrid, donde se exponían 27 grabados de la Suite Vollard de Picasso. Amenazaron con una navaja a la empleada, apalearon al único visitante que se encontraba allí en ese momento, arrojaron ácido y pintura roja sobre los grabados, los machacaron con una maza y los rajaron a navajazos. El grupo se hacía llamar Comando de Lucha Antimarxista.