¡Qué escándalo!

Leo Clerc, esposo de Grettell Valdez envió ayer una carta a Ventaneando en donde explica su situación legal en Suiza y el motivo por el que no ha regresado a México.

El modelo y contador señaló que no está en prisión como se manejó, que está en la casa de su madre solucionando sus broncas legales.

"En efecto, me encuentro en Suiza extrañando a mi esposa, estoy en mi casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles entre la enfermedad de mi madre y no poder ver a mi esposa, hace 10 años cometí un error del cual me arrepiento", dijo.