Puso loco al ´Tuca´

Por más de medio siglo, Rafael Almaraz fue la voz del Estadio Jalisco, donde retumbó su tono y estilo para anunciar tanto a los "Rrrrrojinegros del Atlas" como la "alineación del equipo más popular y más mexicano", las Chivas.

Almaraz fue testigo de cientos de batallas en el Clásico Tapatío, como el que se disputó el pasado sábado en el coso de la Colonia Independencia.

Rafael guarda recuerdos de leyendas como Benjamín Galindo y Ricardo Ferretti, éste por un fuerte regaño.

LLEVADITO EL PADRE

La pasión de Rafael Almaraz por los Rojinegros del Atlas es tan sabida en los aficionados tapatíos que en plena misa cuando se acerca a recibir la comunión y el padre lo reconoce, mientras se acerca a él lo primero que le dice es: ´¡arriba las Chivas!´.

Almaraz Hernández ha sufrido en los 5 Clásicos Tapatíos recientes por las victorias rojiblancas.

"Últimamente el Guadalajara le encontró la medida al Atlas. Es una desilusión tan grande cuando pierde contra el Guadalajara que no me la acabo", contó el locutor.

HASTA LAS ENAMORA

El estilo de Almaraz se quedó grabado en la memoria de los fans, quien incluso lo paraban para felicitarlo o hasta estaban enamorados de él.

"Me dice una persona: ´mire, yo quiero platicarle algo que me pasa a mí, yo nunca me pierdo un partido del Atlas y hay algo que me despierta usted cuando dice la alineación, se me pone la piel chinita, chinita. Me llena de emoción escucharlo", me platicó.

"También, una vez me dijeron que hay una chica que asistía a los partidos del Atlas y que estaba enamorada de mi voz, por eso iba al estadio".

