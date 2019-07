Puede Barsa buscar lateral izquierdo

Tokio, Japón.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que la temporada pasada su equipo tuvo dificultades por la escasez de efectivos en el lateral izquierdo y no descartó alguna incorporación en esta ventana de traspasos para cubrir ese puesto.



"Es verdad que en la posición de lateral izquierdo tuvimos algún problema y es posible que se pueda incorporar alguien. Pero estamos abiertos al mercado hasta el último día y ya veremos qué ocurre", admitió Valverde en la rueda de prensa previa al segundo partido de pretemporada del Barsa, que este sábado disputará en Kobe (Japón) contra el Vissel.



El encuentro enfrentará al cuadro catalán con tres de sus ex jugadores, Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. No jugará por precaución frente a sus ex compañeros el defensa Gerard Piqué, que según dijo su técnico arrastra "un problemilla". Tampoco saltará al verde el último fichaje nipón del Barcelona, Hiroki Abe, aquejado de un golpe en la cadera.



Los recientes incorporaciones del Barcelona, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto Murara sí volverán a tener minutos, según confirmó el preparador.



"De Griezmann y De Jong esperamos que sigan adaptándose. Hay cosas que estuvieron bien y otras que tienen que mejorar. Mañana es una oportunidad más", reflexionó el extremeño antes de recordar que su plantilla solo acumula una semana de entrenamiento.



Junto a Valverde, comparecieron también uno de los capitanes del equipo, Sergio Busquets, y el capitán del Vissel Kobe, Andrés Iniesta. Ambos futbolistas relataron lo especial del encuentro de este sábado.



"Para nosotros, como club, es un privilegio jugar contra el Barsa. Es un partido especial que intentaremos saborear. Será especial enfrentarme a muchísimos compañeros", subrayó el manchego.



Por su parte, Busquets explicó que el exjugador azulgrana "significa mucho" y destacó la importancia que tuvo Iniesta para su consolidación en el primer equipo, porque, según explicó, a los jugadores de la cantera tener el apoyo del centrocampista les "hizo todo más fácil".



El "5" azulgrana habló también sobre las fichajes de este verano y valoró muy positivamente la llegada de Griezmann, al asegurar que la presencia del francés "es buena para todos" porque les hará "mejores como equipo".



"A De Jong le vi bien el otro día. Son los primeros minutos. Lo hizo muy bien. Es un grandísimo jugador. Su posición la decidirá el míster, yo creo que se puede adaptar a las dos posiciones. Estoy contento de fichar a un jugador que nos puede hacer mejores", comentó sobre su nuevo compañero en la medular.



Del mismo modo, el catalán enfatizó la importancia del extremo francés Ousmane Dembélé en el conjunto barcelonés y recordó lo difícil que es la adaptación para los jugadores.



"A todo el mundo le cuesta llegar a un club nuevo, con un idioma diferente y una filosofía diferente. Pero es un jugador diferente y esperamos mucho de él", opinó.