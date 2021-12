Prueba de todo Kika Sinatra

"Trato de seguir un régimen alimenticio, por lo general cinco días a la semana y los fines de semana es cuando aprovecho para darme mis gustitos, pero cuando son fiestas navideñas, sí hay que comer todos los días postrecito, pues sí le entro aunque sea en pequeñas porciones; no es de todos los días", afirmó Kika Sinatra.

Esos dulces pero pecadores antojos, la también bailarina los podrá disfrutar en familia durante estas festividades de fin de año como una deliciosa recompensa a todo el esfuerzo y trabajo que tuvo a lo largo de estos últimos 12 meses.

"Para mí el 2021 fue un año súper bendecido porque aproveché las oportunidades que me llegaron, hice la siembra y en este 2022 espero cosechar todo lo que trabajé en este año", compartió.

Y por si fuera poco ya tiene lista su cartita para los Reyes Magos, que si bien quisiera que le trajeran un auto nuevo, espera recibir de ellos un regalo más grande.

"Les voy a pedir sobre todo mucha salud, porque ahora con este tiempo de la pandemia me di cuenta que la salud vale oro, ya que se me fue mucha gente querida y si me regalan salud, yo me encargo de traer todo lo demás", concluyó la dulce rubia.