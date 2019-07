 Proyectan películas en un ambiente de alberca

El parque acuático de Pharr eleva la refrescante oferta para este verano con la proyección de algunas de las películas más exitosas del momento.

El programa Movies at the Park at the Pharr Aquatic Center impulsado por el gobierno municipal ha regresado a la localidad para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de bañarse por la noche y de disfrutar de las cintas que más han destacado en las salas de cine en los últimos meses.

Sergio Alanis, director de Parques y Recreación, dijo que a resultado ser una muy buena alternativa de ocio para las calurosas noches del verano con propuestas del cine familiar para todos los gustos y está funcionando.

Todos los días sábado del verano, a partir de las 19:00 horas el acceso a las instalaciones es gratuito y las películas dan comienzo a las 20:15 horas.

Este fin de semana los asistentes disfrutaron de ´Aquaman´, narra la historia de cómo Arthur Curry se entera de que es el heredero del reino submarino de la Atlántida. Así se convertirá en Aquaman, el emperador de Atlantis, comprometido a defender todo el planeta, tanto en la tierra como en los mares.

La oferta para esta temporada es amplia y variada por lo que la ciudad anima a los vecinos a disfrutar de las funciones del ´Cine en el parque acuático´.

"Una alternativa para las noches de verano que se dirige, sobre todo, al público más familiar para que pase un rato ameno y refrescante con un sonido e imagen de calidad", afirma Alanís.

Todas las funciones se celebran en la alberca y en sábado, son completamente gratuitas y comienzan con puntualidad.

Estas sesiones se han convertido en una cita muy esperada por decenas de familias





PARQUE. Se convierte en el epicentro de la actividad de la diversión familiar.