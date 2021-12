Próximos estrenos en cine y música

— Tras su reciente nominación al Oscar, Riz Ahmed se une al director de "Beast" Michael Pearce para "Encounter", un drama familiar sobre una invasión alienígena que llega a Amazon Prime Video el viernes 10 de diciembre. Ahmed interpreta a un exinfante de marina con una serie de problemas que sólo empeoran cuando sospecha que su exesposa, con quien tiene dos hijos, puede haber sido infectada por extraterrestres. Lo que comienza como una simple aventura de ciencia ficción adquiere vida propia como un drama familiar, una elección con la que algunos podrían no estar de acuerdo. Y si "Encounter" no es para ti, la película por la cual Ahmed fue nominado a mejor actor, "Sound of Metal" ("El sonido del metal"), también está disponible en Prime.

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

"Live in Front of a Studio Audience", "Welcome to Earth" y "And Just Like That", secuela de "Sex and the City".

— Sandra Bullock se apuntó un éxito con "Bird Box" en Netflix y ahora regresa con un proyecto muy diferente, "The Unforgivable" ("Imperdonable"), sobre una mujer que intenta reingresar a la sociedad después de cumplir su condena en prisión por un crimen violento. Bullock interpreta a la exconvicta que descubre que la gente no está lista para perdonarla mientras busca a su hermana menor. Jon Bernthal, Vincent D´Onofrio y Viola Davis forman parte del reparto estelar. "The Unforgivable" llega a Netflix el viernes 10 de diciembre.

— Para algo más ligero y familiar, Netflix también tiene la cinta animada "Back to the Outback" ("Animalia en Australia"), que igualmente se estrena el viernes 10 de diciembre. Es una película alegre sobre las "criaturas más mortíferas" de Australia que buscan escapar de un zoológico. El elenco original de voces incluye a Eric Bana como el cuidador del zoológico, Isla Fisher como un taipán, Tim Minchin como un koala, Guy Pearce como una araña de tela en embudo y Keith Urban como un sapo de caña.

MÚSICA

— Puede que Juice Wrld se haya ido, pero está lejos de ser olvidado. "Fighting Demons", el segundo álbum póstumo del rapero de Chicago fallecido hace dos años, saldrá a la luz el viernes 10 de diciembre. El primer sencillo, "Already Dead", debutó en el Top 10 de la lista de canciones populares de R&B/hip hop de Billboard. El rapero también está entre los artistas más escuchados de Spotify en 2021, de número 10 en el mundo y número 3 en Estados Unidos, sólo detrás de Drake y Taylor Swift. El primer lanzamiento póstumo de Juice Wrld, "Legends Never Die", salió en julio de 2020. Y hay más sobre él: el documental de HBO "Juice Wrld: Into the Abyss", dirigido por Tommy Oliver, debuta el 16 de diciembre.

— Alicia Keys no lanzará uno sino dos discos este invierno boreal. "Keys", que saldrá el viernes 10 de diciembre, será un álbum doble, con una mitad titulada "Originals", en la que canta relajada acompañada por piano, y la otra mitad titulada "Unlocked", con las mismas canciones interpretadas con "optimismo, batería y vibraciones de nivel". Toda la música en "Unlocked" la produjo con Mike Will Made-It. Keys estrenó en septiembre "LaLa", una de las canciones del álbum, en los Premios MTV a los Videos Musicales.

TELEVISIÓN

— La serie de nostalgia por las comedias de los años 70 y 80 "Live in Front of a Studio Audience", de la cadena ABC, regresa con recreaciones de episodios de "Diff´rent Strokes" (en español "Blanco y negro" o "Arnold", según el país) y "The Facts of Life" ("Los hechos de la vida"). Ambas se transmitirán en un especial el martes por la noche con estrellas como John Lithgow, Kevin Hart y Damon Wayans en "Diff´rent Strokes", y Jennifer Aniston, Gabrielle Union, Allison Tolman, Kathryn Hahn y Jon Stewart en "The Facts of Life". Ann Dowd forma parte de ambos elencos.

— Will Smith protagoniza una aventura global de la vida real en "Welcome to Earth", una serie limitada de seis partes que se estrena el miércoles en Disney+. Con científicos y exploradores a su lado, el actor visita maravillas naturales que incluyen un glaciar islandés, un volcán en erupción y una isla de la Gran Barrera de Coral que tiene un atractivo especial para tiburones y tortugas. Producida por el cineasta nominado al Oscar Darren Aronofsky, la serie de National Geographic promete una exploración "multisensorial" de las maravillas del planeta. Smith dice que pidió a los profesionales que lo llevaran a los confines de la Tierra y le dijeron: "Oh, podemos ir más allá".

— Si lo que gustas es una secuela de comedia para adultos, considera la serie de 10 episodios "And Just Like That" de HBO Max. La serie visita a las amigas Carrie, Miranda y Charlotte de "Sex and the City" a medida que descubren que la vida a los 50 puede ser más complicada que la adultez joven. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están de vuelta como amigas, junto con Chris Noth, David Eigenberg y Evan Handler. (Kim Cattrall, sin embargo, no regresa como Samantha). Al elenco se suman Sara Ramirez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker. Los dos primeros episodios se estrenan el jueves en el servicio de streaming.