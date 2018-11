Provocan vándalos mega fuga de agua. Inundan accesos al Hospital General

Río Bravo, Tam.- Con el único afán de causar perjuicios y presumiblemente dañar la imagen de las instalaciones del Hospital General, manos maquiavélicas abrieron una de las llaves de escape del cárcamo que se localiza contiguo al nosocomio, originando que se inundaran parte de las instalaciones, inclusive en más de 500 metros lo que derivó en una rápida respuesta por parte de cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para que no se agudizará la situación.

Datos recabados por el reportero de fuentes autorizadas por el organismo, revelan que se trató de un hecho premeditado.

Sin la menor duda, personal de la Comapa, revelaron que la llave de paso para un desfogue natural, la abrieron durante las primeras horas de la madrugada, una o varias personas de manera intencional, aclarando que no se trató de ninguna fuga.

A efecto de que la situación no pasara a mayores, cuadrillas de la Comapa se abocaron inicialmente al cierre de la llave, y desazolve de la red de drenaje del hospital que se encontraba inundada, agregando que ocuparían un camión para succionar el agua que hasta ayer pasado el mediodía cubría fácilmente la entrada al hospital.

Es plausible agregar que aunque no se sabe quien o quienes fraguaron el caos, se dice que si la intención era inundar el hospital no lo consiguieron, situación que no lograron cristalizar, dado a que la directora y personal del hospital actuaron con rapidez.

CUADRILLAS. Desazolvaron la red de drenaje impidiendo con ello que el líquido se filtrara al interior.

METROS. Se extendió hasta unos 30 metros, dificultando la entrada a pie al nosocomio.