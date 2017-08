Protestan carretoneros; piden les permite recolectar basura

Cerca de las 11:30 horas los inconformes acudieron a las oficinas municipales para entrevistarse con el Alcalde Víctor Fuentes, pero éste no se encontraba.

Ante la frustración los carretoneros decidieron bloquear la Avenida Juárez para presionar al Municipio y así lograr una audiencia.



Blanca Herminia Guzmán, líder de la agrupación, reclamó que no se respete el amparo que lograron.



"No es posible que no respeten la disposición del Juez, y lo que es peor, ahora resulta que nos van a cobrar más por entrar a los patios de Servicios Públicos para tirar la basura", criticó.



Los carretoneros promovieron en febrero del 2016 un amparo para continuar realizando la recolección de basura con vehículos de tracción animal luego de que Municipio lo prohibió.



En el amparo los quejosos argumentaron que no habían recibido respuesta a sus solicitudes de renovación de permisos, por lo que el Municipio dio contestación por escrito, y dejó sin efectos el recurso legal.



Pese a ello Guzmán defendió su causa y señaló que el amparo sigue vigente.



Ante la duda, el Director General de Gobierno, Ricardo Flores recibió a los afectados y les prometió analizar el tema.



"Ellos lo están interpretando a su modo, nos dijeron que van a estudiar el amparo y que el viernes a las 12:00 horas nos reciben en Palacio para ver qué es lo que deciden", explicó Guzmán.



Previo al bloqueo el grupo acudió a las oficinas de Servicios Públicos donde no los recibieron.



Y, desesperados, decidieron trasladarse en grupo hasta el Palacio Municipal para buscar al Alcalde. pero tampoco lo encontraron.