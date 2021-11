Protestan trabajadores de Salud por falta de pago

Cd. Victoria, Tam.- Decenas de trabajadores de clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud estatal se manifestaron frente a oficinas centrales de la dependencia para denunciar el retraso en el pago de retroactivo, así como de otros derechos laborales, y carencias en el equipo, insumos y medicamentos para el desempeño de sus funciones.

"Lamentablemente no se pagó en tiempo y forma, hay un oficio que dice que este retroactivo llegó en octubre, esperábamos el pago el día 30, no llegó, esperábamos el pago en esta quincena de noviembre, no llegó, ahora están diciendo que es hasta el día 30", dijo el enfermero del Hospital Civil, Sergio Abdiel Razo, "¿cómo puede ser posible si ese retroactivo ya llegó? El dinero ya estaba ¿por qué lo están reteniendo?".