Protestan por falta de médicos en el IMSS

Un derechohabiente de la institución que llegó para sacar una cita, visiblemente molesto manifestó que ya es insoportable el deficiente servicio que se brinda en la unidad local del Seguro que ahora está instalada en un edificio propiedad de la Cruz Roja.

Noticia Relacionada Mata a dos adultos mayores

"Solamente dicen, no hay doctor, no hay citas, y no ofrecen una solución, ya que al requerirles el medicamento, indican que sin receta no lo pueden dar y pues como vas a tener la receta si no tienen doctores", indicó el señor Eugenio González derechohabiente del IMSS.

Añadió que la falta de medicamentos es otra deficiencia en el seguro, además de que tardan mucho en atenderte y a veces cuando te toca suerte, hasta lo hacen de mala manera como si te hicieron un favor.

Finalmente dijo que esperan que el encargado de la delegación del IMSS ponga más atención y se cumplan las promesas que hizo recientemente el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de mejorar el servicio y contar con los medicamentos necesarios.