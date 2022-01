Protestan por derrame tras erupción en Tonga

Los pescadores artesanales locales, vigilados por la policía, llevaban una extensa bandera de Perú junto a redes de pescar y cargaban carteles con frases como "Repsol asesino de la fauna marina", "No al crimen ecológico" o "Familias afectadas económicamente".

Exigían conversar con la empresa, pero hasta el mediodía ningún ejecutivo había iniciado el diálogo. The Associated Press escribió un correo a Repsol en busca de comentarios, pero no recibió ninguno al momento.

"Hay una matanza a toda la biodiversidad hidrobiológica" dijo Roberto Espinoza, dirigente de los pescadores locales. "En plena pandemia, teniendo el mar que nos da de comer, por no tener un plan de contingencia nos acaban de destruir una base de biodiversidad", indicó Espinoza.

A ocho kilómetros al noroeste de la refinería La Pampilla, en la playa Cavero, las olas del Pacífico llegaban hasta la arena cargadas de un líquido brillante negro, junto a pequeños crustáceos muertos. Medio centenar de obreros de empresas que trabajan para Repsol dentro de la refinería retiraban con palas la arena manchada de petróleo y la amontonaban en una pequeño promontorio.

Un trabajador hace una pausa en la playa Cavero durante la limpieza de petróleo.