Protestan en Capufe por despidos injustificados

"No nos dejan entrar a nuestro centro de trabajo, no nos enviaron un escrito, no nos notificaron nada por escrito de que estábamos despedidos, por eso nos presentamos queremos presentarnos allá y que sean ustedes testigos si nos dejan entrar o no, somos 14 los afectados, algunos con antigüedades de 24 años, 23, 8, 15, 20 años", señalaron Guadalupe Martínez y Dora Alicia García Castillo quienes estaban al frente de la manifestación.

Piensan que todo se deriva debido a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador decidió quitar las empresas Outsourcing pero señalan que les prometió que iban a trabajar directamente con CAPUFE.

Los despedidos hicieron saber que pertenecen a la empresa "Esparta" misma que dicen "ya se fue" era una Outsourcing y entre los despedidos hay la mayoría mujeres y tres hombres, todos ellos en puestos de cajero receptor y administrativo.