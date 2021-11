Protestan defensores de animales contra corrida de toros

Hortensia Narváez Fuentes destacó que ante esta respuesta, solicitaron que les muestren la documentación que presentara el empresario que trae dicho evento, para verificar que de verdad cuenten con los permisos, así como previo al evento, que les permitan poder asegurarse de que los animales no sean maltratados.

"Él nos dijo que en cuestión a la ley, que en Tamaulipas que permite las corridas de toros, se va a llevar anda más puntualmente el seguimiento a que el inspector revise las condiciones en las que está el toro previo a la corrida, que son que no les corten las astas, que no tengan los ojos con vaselina, que no les den de toques en los genitales, que no los encierren a obscuras o en cuartos fríos para verificar que no sean maltratados", dijo.

"Pero también solicitamos ver que se nos muestre la anuencia que otorgo el empresario para ver que si traen todos los permisos de salubridad, de Sagarpa para adquirir y trasladar los animales a Matamoros, y para su destino final que es un espectáculo público en donde lamentablemente finalmente tendrá la muerte", agregó.

Nuevo plantón

- Ernesto Treviño, presidente de la Asociación Defensora de los Derechos de los Animales, dio a conocer que ese domingo en el lienzo charro donde se realizará este evento estarán presentes con una manifestación pacífica, a la cual pidieron que la ciudadanía se sume para hacer un llamado más enérgico al gobierno municipal para que prohíba la realización de este tipo de eventos.