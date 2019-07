Protestan campesinos en Palacio Nacional

Cd. de México.

Desde las 9:00 horas, aproximadamente, cientos de inconformes se concentraron en el Hemiciclo a Juárez, de donde salió la movilización.



Entre las organizaciones que participan e integran el colectivo se encuentran la Central Campesina Cardenista y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.



También el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Unimoss, y la Unión General Obrera, Campesina y Popular.

Gregorio Viramontes, de la organización Unimoss, explicó en entrevista que entregarán una carta para solicitar un diálogo franco, sincero y propositivo con Presidencia.



"Queremos decirle en qué estamos de acuerdo y en qué podemos ayudar, y en qué creemos que se pueden hacer todavía mejoras, esa es la intención", dijo.



Indicó que ven positivo que se entreguen los apoyos al campo de manera directa y sin intermediarios, no obstante, consideró que es una medida insuficiente.



"Si queremos realmente alcanzar la autosuficiencia alimentaria necesitamos trabajar todavía más en la organización, necesitamos construir cadenas de acopio e integrarlos al mercado de manera efectiva", expuso.



"Si no, no va servir de nada, faltan más apoyos y más organización sobre todo, falta dinero".