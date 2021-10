Protesta hombre en Plaza Juárez; pide le regresen a su hijo

El pasado 16 de julio Aaron Tirado regresaba a su domicilio en la ciudad de San Luis Potosí en donde residía con su pareja sentimental y su hijo de siete años, Aaron Emanuel Tirado Gallegos, solo para descubrir que éste ya no se encontraba allí y que habría sido entregado a su madre biológica en esta capital.

"Tuvimos discusiones y cuando me voy a trabajar – a las once de la mañana – cuando regreso mi hijo ya no está en el domicilio, sí estaba ella, pero no estaba mi hijo", acompañado de amigos y familiares, se manifestó en la plaza Juárez para pedir la intervención del Gobierno del Estado luego de no obtener resultados ni de la Fiscalía General de Justicia ni del DIF Tamaulipas, "para que tomen cartas en el asunto porque no son los derechos de un padre, no son los derechos de una madre, son los derechos de un niño los que están siendo vulnerados".