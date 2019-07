Protesta de los mozos por la velocidad de los encierros

Pamplona, España.

Los corredores tradicionales de los San Fermín, protestaron esta mañana, sentándose en el asfalto, porque los cabestros (toros mansos) que arropan y acompañan a los toros bravos durante el recorrido, impiden las carreras tradicionales.

Ellos acusan que los cabestros han sido amaestrados para no separarse de la manada de toros bravos y llevarlos contenidos, lo que no sucedía antes, por lo que las carreras eran más peligrosas y emocionantes.



Esto no quiere decir que haya menos peligro, pero ellos están molestos, porque lo que más le gusta es la adrenalina.



Curioso es que, sin saberlo, lógicamente, el encierro de hoy, con los toros de Núñez del Cuvillo, ha sido el encierro más emocionante de estas fiestas de 2019, porque la manada se extendió y entre toros y cabestros hubo espacios para que los mozos pudieran hacer carreras emocionantes a pocos centímetros de los pitones de los astados.



Los animales de Núñez del Cuvillo, son toros significativos en los encierros de San Fermín y hoy han corrido, desde los Corrales del Gas, hasta los de la Plaza de Pamplona en un tiempo de dos minutos 18 segundos, provocando un herido por asta de toro y varios fracturados, según el primer parte médico emitido por los servicios de la Cruz Roja de Pamplona.



"Aguaclara", "Turulato", "Palmero", "Nenito", "Arrojadizo" y "Rosito" fueron bautizados para que esta tarde los lidien Antonio Ferrera (quien sustituye a Roca Rey), Miguel Ángel Perera y Cayetano.



En 1995 fue la primera ocasión en que esta ganadería debutó en los encierros en esta ciudad. Contando la de hoy, han sido diez ocasiones en que los toros de esta vacada gaditana.