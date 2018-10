Protesta CNTE contra evaluación

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan frente al Senado para exigir al Gobierno federal y a los legisladores cancelar el examen para la permanencia, que se aplicará en noviembre.

El contingente, que marchó desde la Glorieta de Insurgentes, está integrado por docentes de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México, quienes fueron notificados para presentar la evaluación.



"¡Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar!" y "La reforma educativa es puro disimulo, que la hagan rollito y duro, duro, duro!", corean los inconformes.



Los docentes exigen detener el proceso de evaluación hasta que se derogue la reforma educativa, como lo prometió el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



En agosto, la Asamblea de Notificados acordó unir fuerzas para no participar en la evaluación y no recibir ni firmar los documentos que les entregue la SEP.



De igual forma, no realizaron la primera etapa de la evaluación que se presentó en septiembre y la segunda que se desarrolla este mes.



En tanto, en noviembre prevén bloquear las sedes donde se aplicará el examen.