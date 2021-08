Protagonizará thriller

Según el portal de noticias Deadline, Picturestart comenzó a trabajar en el proyecto, que también contará con los productores ejecutivos Matthew Budman y Sumaiya Kaveh, de Forest Hill Entertainment; Future the Prince, también conocido como Adel Nur, productor ejecutivo de Euphoria, de HBO.

LA TRAMA

La historia sigue a una influencer cuya adicción a las redes sociales está causando que su cuerpo se desmorone literalmente. Phoebe Fisher escribió la versión más reciente con Collins.

Gomez terminó recientemente la serie de Hulu "Only Murders In The Building", que también está protagonizada por Steve Martin y Martin Short. También volverá a interpretar a Mavis en "Hotel Transylvania: Transformania", de Sony Animations.

Collins es mejor conocida por su papel de Agnyss en la serie de Amazon aclamada por la crítica, Transparenta. Esto marcará su debut como directora.